Osasco goleia e se isola na Série B-1 Com uma grande atuação, o Osasco (36) goleou o Tupã (14), por 4 a 0, na rodada deste domingo, pelo Campeonato Paulista da Série B-1. O time da Grande São Paulo lidera a competição de forma isolada. Mas o principal jogo da rodada aconteceu em Barretos, onde o Barretos(34) vice-líder empatou com o Palmeiras-B (32), em 3 a 3. Na cobrança de pênaltis, o time da capital se deu melhor (5 a 4), ficando com o ponto extra. O Palestra (27) goleou o Velo Clube (26), por 4 a 1, melhorando sua posição na classificação. O Lemense (17) também goleou, passando pelo Fernandópolis (14) por 4 a 1, dando uma respirada em relação ao rebaixamento. O Guarulhos (10) continua em baixa, apenas empatando em casa, por 1 a 1, com o XV de Caraguatatuba (17), que levou o ponto extra nos pênaltis - 3 a 1. No sábado foram realizados dois jogos: Guapira (2) 1 X 1 (0)Batatais e Mauaense 0 X 4 Sertãozinho. Resultados: Palestra 4 x 1 Velo Clube; Barretos (4) 3 x 3 (5) Palmeiras-B; Guarulhos (1) 1 x 1 (3) XV de Caraguatatuba; Lemense 4 x 1 Fernandópolis; EC Osasco 4 x 0 Tupã, Guapira (2) 1 X 1 (0) Batatais. Classificação- 1) Osasco - 36 pontos; 2) Barretos - 34; 3) Palmeiras-B e Sertãozinho -32; 5)Palestra - 27; 6)Batatais - 26; 7) Velo Clube - 26; 8) Ferroviária - 21; 9) XV de Caraguatatuba e Lemense - 17; 11) Tupã, Fernandópolis e Guapira - 14; 14) Guarulhos - 10 e 15) Mauaense - 8.