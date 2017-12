Osasco lidera isolado a Série A3 Faltando apenas duas rodadas para o término do returno, nove clubes ainda têm chances de chegar às semifinais do Campeonato Paulista da Série A3. Pela primeira vez durante a competição, o Osasco é líder isolado, com 48 pontos, após vencer o XV de Jaú, por 2 a 0, sábado, e contar com tropeços de seus concorrentes mais diretos. Em Bauru, Noroeste (44) e Palmeiras B (47) empataram por 2 a 2. O XV de Piracicaba (45) aproveitou bem a chance de atuar em casa para vencer o Barretos (44) por 3 a 2. O Oeste (47) perdeu a liderança, ao empatar sem gols com o Sertãozinho (43). O Taquaritinga (46) ainda se mantém com chances, ao golear o rebaixado União Mogi, por 4 a 1. O Taubaté (43) também está vivo após vencer, por 3 a 1, o rebaixado Garça. Se a antepenúltima rodada ainda não definiu os semifinalistas, pelo menos determinou os dois clubes rebaixados para a Série B1 em 2003. O lanterna União Mogi, com 14 pontos, tinha caído há várias rodadas. O outro rebaixado é o Garça, com 24 pontos, que perdeu para o Taubaté, por 3 a 1. Mesmo que vença seus últimos dois jogos não alcançará Independente e Ferroviária, que já têm 31 pontos. Confira os resultados da 28ª rodada: XV de Piracicaba 3 x 2 Barretos, Jaboticabal 1 x 2 Ferroviária; Independente 1 x 1 Internacional, Noroeste 2 x 2 Palmeiras B, Taubaté 3 x 1 Garça, Oeste 0 x 0 Sertãozinho, União Mogi 1 x 4 Taquaritinga e XV de Jaú 0 x 2 Osasco. Classificação - 1) Osasco 48 pontos; 2)Oeste e Palmeiras B 47; 4) Taquaritinga 46; 5) XV de Piracicaba 45; 6)Noroeste, Sertãozinho e Barretos 44; 9) Taubaté 43; 10) Internacional 36; 11)XV de Jaú 36; 12) Jaboticabal 32; 13)Independente e Ferroviária 31; 15) Garça 24; 16) União Mogi 14.