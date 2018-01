Osasco mantém a liderança O Osasco empatou em 3 a 3 com a Mauaense e consegui vencer nos pênaltis por 5 a 4, neste sábado, pela abertura da rodada da Série B-1 do Campeonato Paulista. O Osasco se manteve na liderança isolada da competição, somando 24 pontos. O Mauaense segue na 13ª posição, somando apenas sete pontos. Em São Paulo, o Guapira empatou em 1 a 1 com o Lemense, que estreava o técnico José Galli Netto. Na disputa dos pênaltis, o Lemense levou a melhor e venceu por 3 a 1. Chiclete fez para o Guapira aos 22 do primeiro tempo e Caio empatou para o Lemense no segundo tempo aos 30 segundos, cobrando falta. Com este resultado, o Guapira soma agora 12 pontos nas sexta colocação. O Lemense tem 11 e foi para sétimo lugar. A rodada será completada, neste domingo, com mais cinco jogos.