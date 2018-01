Osasco mantém liderança na Série B-1 O EC Osasco manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série B1,neste domingo, ao golear o lanterna Guarulhos fora de casa por 4 a 1, pela sétima rodada da competição. Graças a este resultado positivo o time da Grande São Paulo chegou aos 17 pontos. Quem também manteve o favoritismo na rodada foi o Palmeiras-B, que goleou o Fernandópolis em casa por 5 a 1 e chegou aos 16 pontos. Outro time que surpreendeu foi o XV de Caraguatatuba, que goleou o Tupã por 5 a 2 e conquistou sua segunda vitória consecutiva na competição. A Ferroviária deixou a lanterna ao empatar com o Sertãozinho em 1 a 1 e garantir o ponto extra na disputa por pênaltis, que terminou em 2 a 1. Nesta rodada quem folgou foi o Mauaense. A oitava rodada será disputada no próximo final de semana. Resultados da 7ª Rodada - Velo Clube (3) 1 x 1 (2) Batatais, Guarulhos 1 x 4 EC Osasco, Palmeiras-B 5 x 1 Fernandópolis, Sertãozinho (1) 1 x 1 (2) Ferroviária, Palestra (2) 2 x 2 (3) Guapira, Barretos 2 x 0 Lemense e XV de Caraguatatuba 5 x 2 Tupã. Classificação da Série B-1: 1º) EC Osasco 17 2º) Palmeiras-B 16 3º) Barretos 15 4º) Sertãozinho 13 5º) Palestra 11 6º) Batatais e Velo Clube 10 8º) Tupã 9 9º) XV de Caraguatatuba 8 10º) Guapira e Fernandópolis 7 12º) Lemense 6 13º) Mauaense e Ferroviária 5 15º) Guarulhos 4.