Osasco perde mas ainda é líder na B1 O time B do Palmeiras teve melhor sorte que a equipe principal e venceu o Osasco por 2 a 1, nos pênaltis, nesta quinta-feira, pela Série B-1 do Campeonato Paulista. No tempo normal, o placar foi de 1 a 1. Na quarta à noite, o time principal do clube foi eliminado pelo Boca Juniors da final da Libertadores da América. Apesar da derrota, Osasco manteve a liderança da competição, com 42 pontos. O Palmeiras B é o quarto, com 37. A vice-liderança é do Barretos, que tem 41 e venceu o XV de Caraguatatuba por 2 a 1. O Sertãozinho ganhou do Guapira, por 3 a 1, permanecendo na terceira colocação, com 38 pontos. A Ferroviária (27) conquistou sua segunda vitória consecutiva ao bater o Palestra por 2 a 1. A rodada foi marcada por muitos empates. Em Tupã, o time da casa, após empate sem gols com o Lemense (20), venceu nos pênaltis por 3 a 2. O Fernandópolis (18) venceu nos pênaltis o Guarulhos (10) por 4 a 3, após empate sem gols. Fechando a rodada, o Velo Clube empatou em 1 a 1 e venceu nos pênaltis por 8 a 7 nas penalidades. Classificação - 1) EC Osasco -42; 2) Barretos - 41, 3) Sertãozinho 38; 4) Palmeiras B - 37, 5) Palestra 30, 6) Velo Clube - 28; 7) Ferroviária -27; 8) Batatais - 26; 9) Lemense e XV de Caraguatatuba -20; 11) Tupã e Fernandópolis - 18; 13)Guapira; 14) Ma uaense -15 e 15) Guarulhos -10.