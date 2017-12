Osasco tem liderança provisória na A3 A 28ª rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista começou neste sábado com dois jogos. Em Jaú, o Osasco fez 2 a 0 contra o XV de Jaú, com gols de Alexandre e Varley. Com esse resultado, o time da Grande São Paulo assumiu a liderança provisória da competição com 48 pontos. Na outra partida, o lanterna e já rebaixado União de Mogi foi goleado pelo Taquaritinga por 4 a 1. Giba (2) e Douglas foram os autores dos gols do Taquaritinga. Toti descontou para o time de Mogi. A rodada se encerra neste domingo com os seguintes jogos: Oeste x Sertãozinho, Taubaté x Garça, Noroeste x Palmeiras B, Independente x Inter de Bebedouro, XV de Piracicaba x Barretos, Jaboticabal x Ferroviária.