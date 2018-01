Osasco tropeça mas ainda lidera B1 O Osasco tropeçou ao empatar em 1 a 1 com o Velo Clube neste domingo pela Série B1 do Campeonato Paulista. Mesmo garantindo o segundo ponto ao vencer nos pênaltis por 3 a 1, o resultado teve o sabor de derrota, já que o time lidera a competição e jogava em casa. Por sinal, a equipe osasquense continua na liderança da competição com 22 pontos. Porém, a vantagem sobre o segundo colocado, que era de dois pontos, caiu para apenas um, já que o Palmeiras-B venceu o Palestra por 2 a 1 jogando no Parque Antártica. O destaque negativo da rodada foi a sexta derrota do Guarulhos. Jogando em casa, o time perdeu por 2 a 1 para o Batatais e está cada vez mais na lanterna da competição com 5 pontos. O XV de Caraguatatuba folgou nesta rodada. Resultados da rodada - Barretos (1) 0 x 0 (3) Ferroviária, Guarulhos 1 x 2 Batatais, Lemense 1 x 2 Sertãozinho, Osasco (3) 1 x 1 (2) Velo Clube, Palmeiras-B 2 x 1 Palestra, Fernandópolis 2 x 1 Guapira e Tupã (3) 1 x 1 (4) Mauaense. Classificação: 1)Osasco - 22 pontos 2) Palmeiras-B - 21 pontos 3) Sertãozinho - 17 pontos 4) Barretos - 15 pontos 5) Batatais e Velo Clube - 14 pontos 7) Palestra e Guapira - 11 pontos 9) Tupã, Fernandópolis e XV de Caraguatatuba - 10 pontos 12) Lemense - 9 pontos 13) Mauaense e Ferroviária - 7 pontos 15) Guarulhos - 5 pontos.