Osasco vence e respira na liderança O líder Osasco fez a sua parte ao vencer, em casa, o XV de Caraguatatuba, por 2 a 0, neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-1 - quarta divisão. O time abriu três pontos de diferença para o segundo colocado, Barretos, que decepcionou sua torcida e perdeu nos pênaltis, em casa, para o Fernandópolis. Agora, o ECO segue firme com 41 pontos e o Barretos soma 38. Com a folga do Sertãozinho e o tropeço do Palmeiras-B, nada mudou na ordem das primeiras posições na classificação. Os destaques da rodada foram para as recuperações de alguns times que vinham mais abaixo da tabela e estão lutando para ficar longe do rebaixamento. Começando pela Mauaense, que deixou a lanterna na semana passada e voltou a vencer nesse sábado, batendo a Ferroviária por 2 a 1 e afundando o Guarulhos, que perdeu para o Tupã, ainda mais na lanterna. O Guapira, também no sábado, goleou o Velo Clube e subiu, juntamente com o Tupã, para 17 pontos. Por fim, a Lemense chegou aos 20 pontos ao conseguir uma excelente vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras-B. Confira os resultados da rodada: Palestra 2 x 1 Batatais, Lemense 1 x 0 Palmeiras-B, EC Osasco 2 x 0 XV de Caraguatatuba, Barretos (1) 2 x 2 (2) Fernandópolis, Guarulhos 1 x 3 Tupã, Mauaense 2 x 1 Ferroviária e Guapira 4 x 1 Velo Clube. Classificação: 1) EC Osasco 41, 2) Barretos 38, 3) Sertãozinho 35, 4) Palmeiras B 35, 5) Palestra 30, 6) Batatais 26, 7) Velo Clube 26, 8) Ferroviária 24, 9) Lemense 20, 10) XV de Caraguatatuba 20, 11) Tupã 17, 12) Fernandópolis 17, 13) Guapira 17, 14) Mauaense 14 e 15) Guarulhos 10.