Osasuna abre rodada do Espanhol O supreendente líder do Campeonato Espanhol entrará em campo para abrir a rodada. O Osasuna, que tem 21 pontos ? dois a mais que o Barcelona e três à frente do Real Madrid ?, jogará fora de casa contra a Real Sociedad. Mais dois jogos serão disputados neste sábado: Espanyol e Athletic de Bilbao; Villarreal e Valencia. O Real Madrid jogará neste domingo, em casa, contra o Zaragoza. E o Barça será visitante contra o Getafe. Outros jogos de amanhã: Cadiz e Mallorca; Celta e Alavés; Málaga e La Coruña; Racing e Betis; Sevilla e Atlético de Madrid. Alemanha: O confronto entre o líder Bayern e o vice Werder Bremen, em Munique, é destaque hoje no Campeonato Alemão. Outros jogos: Hertha Berlin e Kaiserslautern; Leverkusen e Dortmund; Schalke e Duisburg; Wolfsburg e Colonia; Eintracht Frankfurt e Bielefeld; Hannover e Mainz. Inglaterra: Manchester e Chelsea se enfrentam neste domingo no clássico da rodada. Hoje: Aston Villa e Liverpool; Arsenal e Sunderland; Blackburn e Charlton; Fulham e Manchester City; West Ham e West Bromwich; Portsmouth e Wigan.