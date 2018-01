Osasuna e Betis decidem a Copa do Rei Osasuna e Betis fazem neste sábado a final da Copa do Rei, no Estádio Vicente Calderón, em Madri, na Espanha. Para o Betis, do atacante Ricardo Oliveira, o título coroaria uma temporada exemplar, em que o time conseguiu a classificação para a Copa dos Campeões. Para Osasuna, no entanto, significa escrever a página mais brilhante dos seus 85 anos de existência. É a primeira vez que o Osasuna chega à final da competição. O técnico mexicano Javier Aguirre pediu muito cuidado na defesa, o setor mais frágil da equipe. No Campeonato Espanhol, foi a mais vazada com 65 gols. Do outro lado, no comando do ataque, estará Ricardo Oliveira, liberado da Seleção Brasileira especialmente para disputar a final da Copa do Rei - no domingo ele se apresentará em Leverkusen para a Copa das Confederações. O atacante está concentrado no jogo: "Pensei mais na final da Copa do que na partida contra a Argentina", declarou assim que chegou à Espanha. O atacante disse que não está cansado da viagem e que tem condição de jogar os 90 minutos. Além de Ricardo Oliveira, mais dois brasileiros estarão em campo pelo Betis: o volante Marcos Assunção, ex-Santos, e o atacante Edu, ex-São Paulo. O técnico Serra Ferrer poderá contar com todos os titulares. A maior preocupação de Ferrer é não deixar que a euforia da torcida contagie a equipe. Mas está difícil. "Será a minha terceira final e quem sabe poderei ganhá-la, com a permissão do Osasuna", declarou o treinador. Será o terceiro grande título do Betis, que conquistou a Liga espanhola em 1935 e a Copa do Rei, em 1977.