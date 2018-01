Osasuna e Espanyol vencem pela semifinal da Copa da Uefa Osasuna e Espanyol se deram bem, nesta quinta-feira, na rodada de ida das semifinais da Copa da Uefa. Com o apoio de sua torcida, o Osasuna derrotou o Sevilla, atual campeão do torneio europeu, por 1 a 0. Em Barcelona, a equipe da casa abriu larga vantagem ao ganhar do Werder Bremen (Alemanha) por 3 a 0. Os jogos de volta estão marcados para o próximo dia 3. A decisão acontecerá no dia 16, em Glasgow, na Escócia. No jogo realizado em Pamplona, sobrou disposição para as equipes e muitas jogadas duras dos jogadores dos dois times. Após o gol do atacante Soldado, aos 10 minutos do segundo tempo, o que se viu em campo foi muita confusão. Em uma delas, o atacante brasileiro Luís Fabiano, do Sevilla, pisou duas vezes em Cuellar, o que deu início a um empurra-empurra. No final, os dois envolvidos só receberam cartão amarelo. O fato curioso da partida aconteceu com o árbitro holandês Eric Braamhaar. Ele sofreu uma ruptura fibrilar no músculo da perna esquerda e teve de ser substituído pelo quarto árbitro. Braamhaar parou a partida aos 20 minutos do segundo tempo e entrou no vestiário. Na hora, os jogadores ficaram sem saber o que fazer. Seis minutos depois, o também holandês Pieter Vink, quatro árbitro, assumiu o apito. No Estádio Olímpico de Montjuic, na Catalunha, o Espanyol não deu chances para o Werder Bremen. Com forte marcação sobre os principais jogadores do time alemão - o meia brasileiro Diego e o atacante alemão Miroslav Klose -, o time da casa anulou o adversário e fez seus gols em jogadas de bola parada. Moisés fez o primeiro, aos 20 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Pandiani, aos cinco, e Coro, aos 42, completaram o placar.