Osasuna e Sevilla não passam de empate em jogo adiado Osasuna e Sevilla não passaram de um empate de 1 a 1 em jogo adiado por causa da morte do jogador Antonio Puerta. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos Na partida realizada no estádio Reyno de Navarra, o tcheco Plasil abriu o placar para o Osasuna aos 18 minutos do primeiro tempo, mas o Sevilla conseguiu empatar no início do segundo tempo com gol de Jesús Navas. Real fatura o Troféu Santiago Bernabéu O Real Madrid derrotou o Partizan de Belgrado por 2 a 0 e garantiu a conquista do Troféu Santiago Bernabéu, título que serviu para homenagear o ex-jogador Paco Gento. O atacante brasileiro Júlio Baptista abriu o placar para o Real Madrid aos 35 minutos do primeiro tempo. O segundo gol da equipe espanhola saiu apenas aos 22 minutos do segundo tempo, com o holandês Drenthe.