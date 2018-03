Osasuña está na final da Copa do Rei Pela primeira vez na sua história, o modesto Osasuña conquistou, nesta quinta-feira, a classificação à final da Copa do Rei da Espanha. Jogando no estádio Vicente Calderón, em Madri, a equipe ficou no 0 a 0 com o Atlético e obteve a vaga por ter ganhado a partida de ida, em Pamplona. A decisão será contra o Betis - times dos brasileiros Denílson, Marcus Assunção, Ricardo Oliveira e Edu - no dia 12 de junho, no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid.