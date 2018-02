Osasuna mantém liderança do Espanhol Jogando em casa, o surpreendente Osasuna venceu o Espanyol por 2 a 0, neste domingo, e manteve-se na liderança do Campeonato Espanhol com 21 pontos, três à frente do Real Madrid. Os gols foram de Lopes e Munoz. O Osasuna foi beneficiado pelo tropeço do Getafe, que perdeu por 1 a 0 para o La Coruña em casa, gol de Tristán. O resultado deixou o Getafe com 17 pontos, em terceiro lugar. O Deportivo é o sexto, com 16. Confira outros resultados deste domingo: Alaves 0 x 0 Cadiz, Mallorca 1 x 1 Sevilla, Valencia 1 x 1 Racing Santander, e Zaragoza 1 x 1 Malaga. Mais tarde jogam Barcelona x Real Sociedad.