Osasuna mantém liderança do Espanhol Maior surpresa do Campeonato Espanhol até o momento, o Osasuna vai completar mais uma rodada na liderança. Neste sábado, o time venceu a Real Sociedad por 2 a 1, fora de casa, e foi aos 24 pontos, cinco a mais que o vice Barcelona, que só joga no domingo. Garcia e Cuellar marcaram para o Osasuna - Prieto descontou para a Sociedad, que é a nona, com 16 pontos.