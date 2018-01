Osasuna na frente pela Copa do Rei O Osasuna saiu na frente na primeira semifinal da competição. Nesta quarta-feira, jogando em casa, o time derrotou o Atlético de Madrid por 1 a 0 - gol de Valdo aos 27 minutos do primeiro tempo. Na partida de volta, dia 11, jogará pelo empate no Estádio Vicente Calderón. "Poderíamos ter feito outro gol para ir com mais tranqüilidade para Madri", disse o técnico Javier Aguirre. "Agora, temos 51% de chances de ir à final e o Atlético tem 49%." O jogo de ida da segunda semifinal será nesta quinta, em Sevilha, entre Betis e Athletic de Bilbao.