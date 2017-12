Osasuna só empata com Málaga e segue desesperado no Espanhol

O Osasuna parece cada vez mais próximo do rebaixamento no Campeonato Espanhol. Depois de abrir a 20.ª rodada na lanterna, o time até deixou a última colocação nesta sexta-feira, mas ficou apenas no empate com o Málaga por 1 a 1, em casa, resultado que o manteve desesperado na luta contra a degola.

O resultado levou o Osasuna a somar apenas seu décimo ponto, subindo para a penúltima colocação, com o mesmo número do lanterna Granada, que ainda atua na rodada. Já são oito pontos de distância para o Leganés, primeiro time fora da zona da degola e que também tem um jogo a menos.

Nesta sexta, o Osasuna se safou de levar um gol logo aos 19 minutos, quando Michael Santos perdeu pênalti. Na etapa final, o time da casa deu esperança a sua torcida ao abrir o placar aos 30 minutos com Causic, aproveitando assistência de Kodro. Mas somente três minutos depois, Luis Hernández encontrou Camacho, que deixou tudo igual.

O resultado manteve o Málaga no meio da tabela, com 22 pontos, na 13.ª colocação. Já são seis derrotas consecutivas e nove partidas sem vencer para a equipe, que recebe o Espanyol no próximo dia 4. Já o Osasuna volta a campo diante da Real Sociedad no dia seguinte, fora de casa.