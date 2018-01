Osasuna surpreende e bate Bayer por 3 a 0 em Leverkusen O Osasuna foi a Leverkusen e venceu o Bayer por 3 a 0, nesta quinta-feira, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa da Uefa. O resultado deu uma ótima vantagem para o clube espanhol, que joga no Estádio El Sadar, em Pamplona, no dia 12 de abril, para garantir sua vaga na semifinal da competição. O zagueiro Cuellar abriu o placar logo no primeiro minutos de partida. Já no segundo tempo, Lopez ampliou aos 26, e Webo, que havia acabado de entrar no jogo, fechou o marcador dois minutos depois. "Aquele gol no início da partida atrapalhou muito a gente. Ficou difícil para voltar ao jogo depois daquele momento. Perder de 3 a 0 em casa não foi nada bom para nós", afirmou, cabisbaixo, o meia Bernd Schneider, do Bayer.