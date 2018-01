Osasuna vence e continua líder A cada rodada o Osasuna confirma o rótulo de sensação do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time venceu o Mallorca por 1 a 0 em casa e manteve a liderança do Campeonato Espanhol com 34 pontos, três a mais que o Barcelona, que, no entanto, joga mais tarde. O único gol da partida foi marcado por Webo, aos quatro minutos do primeiro tempo. No duelo dos ex-corintianos, melhor para Éwerthon, que marcou o gol da vitória do Zaragoza sobre o Celta, de Fernando Baiano, por 1 a 0. Com a derrota, o Celta estacionou nos 26 pontos e pode perder a quarta posição para o Real Madrid, que enfrenta o Málaga ainda neste domingo. Já o Zaragoza subiu para a 12ª posição, com 17 pontos. Em Madri, o Atletico não passou de um empate por 1 a 1 com o Alaves e continua em posição intermediária. Confira outros resultados deste domingo: La Coruña 1 x 0 Cadiz, Getafe 1 x 2 Racing Santander, e Betis 0 x 0 Espanyol.