Osasuna vence e segue na cola do Barça No encerramento da 17ª rodada, o Osasuna derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 1, nesta quinta-feira, e manteve a segunda colocação do Campeonato Espanhol, apenas 2 pontos atrás do líder Barcelona. Os gols da vitória foram marcados por Raúl Garcia e Romeo, enquanto Petrov descontou para os visitantes. No jogo desta quinta-feira, na cidade de Pamplona, o Atlético de Madrid saiu na frente, mas o Osasuna conseguiu a virada, mostrando que está realmente fazendo uma grande temporada - foi a sua 9ª vitória seguida em casa. Agora, o Campeonato Espanhol sofre uma paralisação, para as festas de fim de ano, e só volta no dia 8 de janeiro.