Oscar consegue rescisão e pode deixar o São Paulo

Uma das promessas do São Paulo para os próximos anos parece estar deixando o clube. E pela porta dos fundos. Insatisfeito com o seu contrato, o jovem Oscar, de 18 anos, obteve na Justiça uma liminar que garante o direito de rescisão e assim atuar por qualquer outro time.

Oscar entrou com uma ação na 40.ª Vara do Trabalho de São Paulo questionando a validade de alterações feitas, segundo ele, pelo clube após a sua emancipação - o que também teria sido um pedido dos dirigentes, quando ainda tinha 16 anos. Por uma decisão da juíza Eumara Nogueira Borges Lyra Pimenta, a revelação do time nos últimos tempos conseguiu o desligamento. O clube ainda pode recorrer da decisão.

O jogador alega que em 2007 ficou "escondido" na Espanha enquanto o time de juniores participava de campeonatos internacionais. A ideia era blindar o atleta da ação de empresários que poderiam ter interesse em tirar Oscar do Morumbi. Após completar a idade mínima para assinar contrato, firmou compromisso com o São Paulo até dezembro de 2012.

"A prática é contrária ao que determinam os regulamentos da Fifa, que proíbem o registro de contratos de atletas menores de 18 anos por prazo superior a três anos", diz o advogado do atleta, André Ribeiro, por intermédio de sua assessoria. "Além disso, o jogador reclama de salários e FGTS parcialmente atrasados.

O meia-atacante chegou ao São Paulo em 2004. Começou a treinar entre os profissionais em 2008 com o técnico Muricy Ramalho, mas foi mesmo com a chegada de Ricardo Gomes, em junho, que passou a ser presença constante no banco de reservas, entrando em algumas partidas.