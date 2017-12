Oscar e Diego Costa discutem durante treino do Chelsea

Oscar e Diego Costa quase chegaram às vias de fato em atividade do Chelsea realizada no centro de treinamento em Cobham. Após o meia reagir de forma violenta após uma entrada de Diego Costa, jogadores e a comissão técnica do recém-chegado Guus Hiddink tiveram que intervir para os atletas não trocarem socos.

"A força de Oscar foi absurda, desproporcional. Foi direto no joelho de Diego, e poderia ter causado um dano real. Isso deu início à briga entre eles, e os outros atletas tiveram que intervir para parar.", disse uma fonte que não quis se identificar ao jornal The Telegraph.

O meia da seleção brasileira usou sua conta nas redes sociais para desmentir a informação.

Pra quem está falando que eu e o @diegocosta brigamos hoje no treino está mentindo,Ele é um dos meus melhores amigos e jamais iríamos brigar — Oscar (@oscar8) 7 janeiro 2016

Este é apenas mais um incidente na péssima temporada do Chelsea. O clube londrino não repete o sucesso da última temporada, quando foi campeão Inglês, e amarga a 14ª posição na tabela da Premier League nesta temporada. Os resultados em campo fizeram o dono da equipe, Roman Abramovich, demitir o queridinho da torcida José Mourinho.

O próximo desafio do Chelsea será no domingo, contra o Scunthorpe United, pela Copa da Inglaterra. Já pelo Inglês, o adversário será o West Bromwich Albion, em casa, no dia 13.