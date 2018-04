Oscar encerra polêmica e volta a treinar no São Paulo A segunda-feira foi de boas notícias para o São Paulo. Depois de vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior e anunciar o acerto com o volante Cléber Santana, o clube contou com outra novidade nesta tarde: a presença do meia Oscar, que voltou a treinar no clube e fez um trabalho no Reffis.