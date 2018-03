Oscar foi impedido de dar pontapé inicial O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Armando Marques, criticou hoje a atitude do árbitro Sálvio Spíndola, de não permitir que um dos maiores atletas de basquete do mundo, Oscar Schmidt, desse o pontapé inicial do jogo Flamengo x Sport, disputado ontem no Maracanã. "Faltou sensibilidade. Ele é muito novo e ficou com medo de ser repreendido por mim", afirmou Marques. O dirigentes disse que a Regra de Jogo 8, da Fifa, prevê e aprova a situação. "É vedada a iniciativa em casos que incorram em exploração comercial ou política. O Oscar é um ícone do esporte brasileiro e estava ali para uma homenagem referente à sua despedida do basquete", disse Marques. Ele, no entanto, não vai fazer nenhuma advertência a Spíndola. "É um dos nosso melhores árbitros, rapaz sério e firme."