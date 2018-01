Oscar perde pênalti e Chelsea só empata na estreia de Hiddink

O Chelsea entrou em campo neste sábado em busca de dias melhores no Campeonato Inglês. Na estreia do técnico Guus Hiddink, a equipe recebeu o Watford precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Mas as coisas não aconteceram conforme o esperado, o time londrino mostrou algumas de suas antigas falhas e não passou de um empate por 2 a 2 em Stamford Bridge, com direito a pênalti perdido por Oscar.

O resultado manteve o Chelsea perigosamente próximo da degola, apenas na 15ª colocação, com 19 pontos, dois acima da zona de rebaixamento. Na segunda-feira, a equipe tentará a recuperação em um duelo de gigantes em crise com o Manchester United, fora de casa. Já o Watford chegou a 29 pontos, em sétimo, e recebe o Tottenham na segunda.

Na sua segunda partida após a saída de Mourinho, o Chelsea começou indo para cima e abriu o placar aos 32 minutos, quando Willian cobrou escanteio, Terry desviou e Diego Costa, um dos grandes desafetos do técnico português, finalizou para a rede. Mas o empate saiu dez minutos depois. Matic colocou a mão na bola infantilmente dentro da área, Deeney cobrou o pênalti e marcou.

Precisando do triunfo, o Chelsea voltou a atacar no segundo tempo, mas levou um balde de água fria aos 11 minutos, quando Ighalo finalizou pelo lado esquerdo, a bola desviou em Cahill e matou Courtois. Mas aos 20 minutos, a categoria de Willian falou mais alto e ele deu enfiada de bola precisa para Diego Costa bater na saída do goleiro e empatar.

O resultado não era suficiente e, por isso, o Chelsea seguiu em cima. Depois de boa chance perdida por Diego Costa, o time londrino teve grande oportunidade para ficar à frente aos 35 minutos, quando Hazard sofreu falta dura dentro da área. Oscar bateu o pênalti, mas escorregou e jogou por cima.

OUTROS JOGOS

Nas outras partidas deste sábado, destaque para o Tottenham, que manteve sua caça aos líderes ao atropelar o Norwich por 3 a 0, em casa. Com dois gols de Harry Kane e um de Thomas Carroll, a equipe subiu para 32 pontos, na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Quem também venceu foi o Swansea, que fez 1 a 0 sobre o West Bromwich e saiu da zona de rebaixamento. Nos outros jogos, Bournemouth e Crystal Palace não saíram do empate sem gols, enquanto Aston Villa e West Ham ficaram no 1 a 1.