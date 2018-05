Oscar revela que lesão o tirou de jogo do Chelsea na Liga dos Campeões

LONDRES - Oscar voltou a desfalcar o Chelsea nesta quarta-feira e teve o amargo gosto de ver do banco de reservas o time ser derrotado por 3 a 1 pelo Atlético de Madrid, no Stamford Bridge, em Londres, na semifinal da Liga dos Campeões. Após o jogo, o meia explicou que acabou não sendo utilizado pelo técnico José Mourinho por ainda estar se recuperando de uma lesão na coxa.

Por causa do problema, o meio-campista titular da seleção brasileira também ficou fora das duas partidas anteriores da equipe inglesa. E nesta quarta ele admitiu que estava fora das condições ideais para atuar. "Contra o Liverpool nem fui para o jogo e hoje estava sentindo um pouco a coxa e acabei não jogando de novo", lamentou o jogador, em entrevista à ESPN Brasil, ainda no estádio do Chelsea.

O atleta também reconheceu que a classificação do Atlético de Madrid foi "merecida" e já adiantou que "dificilmente" estará de volta no próximo jogo do time, neste domingo, contra o Norwich, em casa, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês.

"No meio desses (últimos) jogos tive uma lesão no adutor da coxa. Estava tentando ir para os jogos e, se precisasse, ele (Mourinho) iria me colocar, mas a lesão foi aumentando. Tinha perigo de ter uma lesão mais grave. Infelizmente, não pude ajudar. Acontece, agora é pensar na Copa", disse o jogador, já projetando o Mundial que será realizado no Brasil a partir de 12 de junho, quando a seleção comandada por Felipão abrirá a competição diante da Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.