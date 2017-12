Oscar Ruiz irá apitar Brasil x Argentina O confronto mais esperado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2006 irá acontecer na próxima rodada, dia 2 de junho. Brasil e Argentina se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte. E o árbitro dessa partida já foi definido: será o colombiano Oscar Ruiz. Seus auxiliares também são da Colômbia: Eduardo Botero e Carlos Sierra. A seleção da Argentina lidera as Eliminatórias, com 11 pontos. Mas o Brasil está logo atrás, com 9. Entre os dois aparece o Paraguai, que somou 10. Por isso, o confronto no Mineirão, tradicionalmente histórico e cheio de rivalidade, ainda vale a liderança da competição.