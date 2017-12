Oscar Tabárez: novo técnico do Boca O uruguaio Oscar Tabárez é o novo técnico do Boca Juniors. Ele vai substituir Carlos Bianchi. Não foram divulgadas as bases do contrato. Esta é a segunda vez que Tabárez dirigirá a equipe argentina, pela qual trabalhou entre 1991 e 1993 e conquistou um título. Tabárez, de 54 anos, já trabalhou no Peñarol (Uruguai), a seleção uruguaia, Cagliari, Milan (ambos da Itália), Oviedo (Espanha) e o argentino Vélez Sarsfield. Sob a direção de Bianchi, o Boca ganhou três campeonatos nacionais, duas Copas Libertadores e uma Copa Intercontinental.