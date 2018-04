Oscar volta a treinar com bola no São Paulo

Depois de se reapresentar na última segunda-feira e fazer um trabalho no Reffis, o meia Oscar voltou a treinar com bola nesta terça, no CT da Barra Funda, acompanhado do restante do elenco.

O jogador de 18 anos entrou com uma ação na Justiça para rescindir seu contrato, em dezembro, e chegou a obter uma liminar favorável, cassada pela departamento jurídico do clube dias depois. Ele era aguardado para se reapresentar há cerca de dez dias, quando retornou com a seleção brasileira Sub-19 do Torneio Internacional de Punta del Leste, no Uruguai. Mas só retornou nesta segunda-feira.

Apesar da briga com o clube, o elenco são-paulino recebeu bem o jovem jogador. "Um jogador da qualidade do Oscar, não vou falar muita coisa. Acho que ele merece uma segunda chance", avaliou o volante Richarlyson.