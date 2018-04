Oséas ainda não sabe quando estréia O centroavante Oséas já está treinando junto com o grupo de jogadores do Santos, mas ainda não sabe quando irá estrear. Nesta terça-feira pela manhã ele passou por uma bateria de exames físicos e, à tarde, participou do treino com seus novos companheiros. Contato com a bola, porém, só está previsto para esta quarta-feira. "A vontade de estrear é grande, mas não posso atropelar o que está sendo feito aqui; é preciso esperar a hora certa", disse ele, lembrando que não joga desde o final de novembro. "Por isso, peço tranqülidade à torcida e, dentro de campo, vou manter minhas características de pegada forte pois comigo não tem bola perdida." Oséas gostou da estréia de domingo, quando o Santos venceu o América-RJ, por 3 a 0, embora não tenha assistido à partida. "Nessa hora, estava viajando para Belo Horizonte para acertar minha mudança, mas foi uma vitória importante para dar tranqüilidade ao grupo". Ele ainda não sabe quem será seu parceiro no ataque e destacou que "os garotos que estão subindo mostram qualidade e será o professor Celso Roth quem vai decidir, pois não escolho o companheiro que irá atuar comigo". Oséas espera é receber muitas bolas dentro da área, para converter em gol. "Todos sabem que não sou jogador de buscar a bola no meio-de-campo, que minha característica é de atuar dentro da área", disse Oséas. O que ele estranha é o contrato curto que fez. "Nunca tinha feito um contrato tão curto, de quatro meses e dez dias e tenho que mostrar qualidade nesse período", completou, já pensando numa possível renovação com o Santos para o segundo semestre. Esquerdinha revelou que está em condições de estrear sábado, no jogo contra a Ponte Preta, em Campinas. "Vinha participando da pré-temporada no São Caetano e estou pronto, à disposição para jogar." O meia, que atua pela esquerda, disse que também pode fazer sua função pelo lado direito. "Não tem problema", garantiu. Entretanto, o treinador já posicionou Robert mais pelo lado direito no jogo contra o América-RJ e Eduardo Marques pode estar perdendo a posição. Com isso, Esquerdinha deverá manter sua principal característica. Robert estava animado nesta terça-feira com a possibilidade de renovar o contrato com o Santos. Seu procurador tinha reunião marcada para à noite, quando tudo poderia ser definido pelo menos nos próximos seis meses.