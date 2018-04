Oséas é a prioridade santista A prioridade do Santos é a contratação do centroavante Oséas e novos entendimentos foram mantidos nesta quinta-feira com os dirigentes do Cruzeiro. Para efetivar esse negócio, há pendências financeiras a resolver, uma vez que o clube mineiro pediu R$ 500 mil pelo empréstimo e o jogador pretende manter seu salário atual, que está fora do teto fixado pelos santistas para essa temporada. Por outro lado, Allann Delon voltou a ser cogitado: um empresário está conversando com os dirigentes do Vitória-BA com o jogador para tentar a transferência para a Vila Belmiro. "A prioridade do Santos é ter um elenco forte para ser campeão", revelou nesta quinta-feira o gerente de Futebol, Ilton José da Costa. Ele negou que os contatos para o retorno de Marcelinho Carioca tenham sido reabertos. "Logo depois do desfecho, houve alguns telefonemas do empresário James Arruda, mas os últimos entendimentos foram para regularizar a saída do jogador." Em relação ao interesse por Esquerdinha, do São Caetano, o gerente elogiou o futebol do atleta, mas disse que essa negociação não está em andamento. Isto porque Robert atua na mesma posição e é titular absoluto. Ilton José da Costa revelou que a renovação do contrato de Robert, que vence dia 7 de fevereiro, está sendo tratada, devendo o jogador permanecer na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo Rubens Cardoso está participando da pré-temporada em São Pedro, mas seu destino é incerto. Os dirigentes santistas foram procurados por um empresário, que propôs a transferência do jogador para o Internacional de Porto Alegre. Dois jogadores gaúchos podem ser envolvidos nessa negociação: o lateral-direito Barão e o volante Marcelo.