Oséas é dúvida contra o São Caetano O atacante Oséas foi submetido nesta quinta-feira a uma radiografia para saber a extensão da contusão em sua clavícula após se chocar contra o chão na partida contra o Ji-Paraná, na Vila Belmiro, e se transformou em dúvida para o jogo diante do São Caetano, no domingo, pelo torneio Rio-São Paulo. "No segundo gol do William, choquei meu ombro no chão", explicou o centroavante, com o ombro imobilizado. Nesta sexta-feira, os médicos saberão se ele terá condiçõs de jogo mas esta não é a única dúvida para esse confronto, já que o volante Paulo Almeida também não treinou, com fortes dores musculares na perna. Fora isso, resta definir o esquema tático que Celso Roth irá adotar. Na vitória sobre o Ji-Paraná por 4 a 2, na quarta-feira à noite, o treinador adotou o 4-4-2 e fez ressalvas à atuação do time no primeiro tempo. Para o jogo contra o São Caetano, Roth deverá retornar ao 3-5-2 que, em sua opinião, "define mais a marcação, deixa o time mais consistente, mas não dá a força ofensiva do 4-4-2". O técnico salientou que os jogadores estão acostumados a atuar nos dois esquemas, o que favorece alteração tática.