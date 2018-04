Oséas está pronto para estrear O atacante Oséas está pronto para estrear no Santos neste sábado, no jogo contra a Portuguesa, no Canindé. Nesta quinta-feira, ele participou de um jogo-treino contra o Santo André e mostrou que está em forma. Pior para William, autor do gol que deu a vitória aos santistas no clássico contra o Corinthians, que deverá perder a posição no time. Além de Oséas estar pronto para estrear, William não tem condições legais para jogar sábado. Afinal, seu contrato venceu nesta quinta-feira e, mesmo que seja renovado, não haverá tempo para regularizar a documentação na CBF, conforme admitiu o gerente de futebol do Santos, Ilton José da Costa. Depois do jogo-treino desta quinta-feira, Oséas revelou que já está em condições de atuar. "Perdi um pouco do domínio da bola, pois fiquei um mês e meio só treinando fisicamente", reconheceu o atacante, para depois completar. "Se não for na qualidade, vamos na vontade, porque o importante é estar num clube em que todos querem vencer." William - O herói do clássico contra o Corinthians acredita que não terá problemas para renovar seu contrato com o Santos. Segundo Ilton José da Costa, foi realizada uma rodada de negociação na manhã desta quinta-feira e a expectativa é de chegar a um acordo em breve. "Todos os interesses convergem para isso, do clube, do jogador e de seu procurador", explicou o dirigente. O problema seria então, o registro dos documentos de William na CBF. "Mesmo que já estivesse assinado, seria muito difícil regularizar a situação", avaliou o gerente de futebol do clube. Eduardo Marques e Michel estão na mesma situação de William e até agora, não renovaram seus contratos. A diretoria santista também está preocupado com a situação de Robert, cujo compromisso com o clube vence dia 7 de fevereiro. Ainda não houve acerto financeiro.