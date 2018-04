Oséas só deverá estrear contra a Lusa Oséas não deverá enfrentar o Corinthians, quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Torneio Rio-São Paulo. A estréia do atacante na equipe do Santos só deverá acontecer no sábado, contra a Portuguesa. Oséas treinou durante o fim de semana e teve folga nesta segunda-feira pela manhã, para tratar de assuntos particulares. À tarde, voltou à rotina, participando de treinamento físico e nesta terça-feira à tarde poderá ter a primeira atividade técnica com os novos companheiros. O técnico Celso Roth esta pessimista quanto à estréia do último reforço contratado. "Vamos avaliá-lo. Ele só vai para o jogo, se tiver alguma condição." O treinador revelou que Oséas "está bem abaixo do esperado em termos físicos, e muito longe ainda de poder jogar". O preparador físico Ridênio Borges concorda. "Não vejo como colocar um atleta sem condições num jogo dessa importância." Ele prefere manter o ritmo pesado de treino para o atleta, para que tenha condições de atuar pelo menos em uma parte do jogo contra a Portuguesa.