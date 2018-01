Osmar Guarnelli segue em coma induzido Osmar Guarnelli, ex-zagueiro do Botafogo-RJ, Atlético-MG e Ponte Preta, continua em coma induzido no Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas, depois de sofrer traumatismo craniano nas primeiras horas de sábado. O seu estado é considerado estável pelos médicos, que farão uma nova avaliação nesta segunda-feira. Osmar desmaiou numa festa realizada na sede social da Ponte Preta. Em princípio, acreditava-se que ele tivesse sido vítima de derrame cerebral. Mas os exames revelaram apenas o traumatismo, resultado da queda sofrida após súbito desmaio. ?Ele estava do meu lado e caiu para trás. Levei um susto?, comentou João Brigatti, treinador de goleiros do clube. Quando chegou ao hospital, Osmar apresentava sangramento o que exigiu uma limpeza por parte dos médicos, além da aplicação dos medicamentos. Com 51 anos, Osmar Guarnelli começou a carreira no Botafogo (1972 a 1979), mas viveu seus melhores momentos no Atlético Mineiro (1979 a 1983). Também defendeu a Ponte Preta entre 1983 a 1986 e disputou a Olimpíada de 1972, em Munique, na Alemanha. Desde o início do ano assumiu o time de juniores da Ponte, por indicação de Abel Braga, técnico do profissional. Iniciou a nova carreira no próprio Majestoso, em 1989, mas depois só dirigiu clubes de pouca expressão nacional como Taubaté, Vila Nova-GO, Anapolina-GO, Inhumense-GO, Rio Negro-AM, Nacional-AM, Portuguesa-RJ, Bangu-RJ, Americano-RJ, ABC-RN e América-RN. Esteve, ainda, duas temporadas no futebol árabe.