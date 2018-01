Osmar ocupa vaga de Ânderson no Grêmio Contratado há 15 dias, o atacante Osmar, ex-Palmeiras, será o substituto de Ânderson no Grêmio a partir do jogo deste domingo, contra a Anapolina, em Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A saída do ídolo da torcida, vendido para um fundo de investimentos português na última segunda-feira, fará o clube gaúcho mudar seu sistema de jogo. Em vez de um, o time terá dois atacantes fixos, Osmar e Pedro Júnior, e o meia Marco Aurélio ficará liberado para se juntar a eles. Antes, só Pedro Júnior ficava na área adversária, mas recebia a companhia de Ânderson e Marco Aurélio nos movimentos de ataque. O Grêmio tem 12 pontos e pode terminar a rodada entre os oito melhores classificados se vencer a partida. A Anapolina, com 10 pontos, também vive a expectativa de voltar à briga por uma das vagas. Se a campanha do time goiano não é regular, o mesmo não se pode dizer do desempenho em casa. No Estádio Jonas Duarte conseguiu suas três vitórias na competição, em quatro partidas disputadas.