Osmar troca Grêmio por time mexicano O atacante Osmar foi contratado pelo clube mexicano Morélia para o próximo torneio Apertura 2005, segundo anúncio feito nesta segunda-feira pela diretoria do clube. Osmar, de 25 anos, jogou no Palmeiras na temporada passada. Participou de 30 partidas, oito delas na Copa Libertadores, na qual o clube foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas-de-final. Antes de chegar ao Morélia, o atacante defendeu o Grêmio, pelo qual jogou três partidas. Dirigido pelo brasileiro Ricardo Ferretti, o Morélia treina em Ixtapa, Zihuatanejo, onde Osmar se apresenta nesta terça-feira. "É um atacante forte que pode se adaptar ao futebol mexicano e à equipe, é ágil, chuta com as duas pernas e possui um bom cabeceio", disse o diretor esportivo do clube, Luis García.