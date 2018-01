Osorio classifica empate no fim como 'castigo' ao São Paulo O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, estava sisudo na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 do time com o Palmeiras, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O gol sofrido aos 47 minutos do segundo tempo em uma falha de Rogério Ceni deixou o colombiano abatido e o levou a considerar o resultado injusto e um castigo para uma equipe que criou mais chances de gol.