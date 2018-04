Osorio começa trabalho na segunda-feira e terá três jogos em dez dias

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira que a partir da próxima semana será comandado pelo técnico colombiano Juan Carlos Osorio. O novato será apresentado na segunda-feira e terá pouco tempo para ajeitar o time. Na quarta, estreia contra o Santos, no Morumbi, e abre uma série de três partidas em dez dias.

O ex-treinador do Atlético Nacional terá logo depois do clássico outro jogo em casa. No sábado será a vez de receber o Grêmio, também pelo Campeonato Brasileiro. Depois a equipe vai ter uma semana cheia de treinos até viajar para Santa Catarina enfrentar a Chapecoense, já no outro sábado.

Até a estreia o treinador terá somente dois dias de treinos. Osorio desembarca domingo no Brasil, mas não vai para Porto Alegre, onde o São Paulo enfrenta no mesmo dia o Inter, pelo Campeonato Brasileiro. O colombiano só terá o primeiro contato com os jogadores na tarde de segunda-feira, após a sua apresentação.

Osorio assinou contrato de dois anos com o clube e foi anunciado na última terça-feira. O técnico será o primeiro colombiano a trabalhar no Brasil. Nesta sexta-feira o atacante Alexandre Pato, do São Paulo, pediu para a torcida ter paciência com a adaptação do comandante ao novo país, mas aposta no sucesso dele.

"Ele ganhou seis títulos, foi um dos grandes campeões da Colômbia. A torcida demonstrou o carinho na despedida dele. Se ele deu certo lá, por que não pode dar certo aqui?", comentou o jogador.