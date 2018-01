Osorio elogia eficiência do São Paulo em vitória contra o Figueirense

Após dois jogos sem vencer, o São Paulo encerrou o jejum nesta quarta-feira ao bater o Figueirense por 2 a 0, em Florianópolis, graças à eficiência da equipe. O técnico Juan Carlos Osorio destacou que o alto aproveitamento das chances compensou a falta de competência nesse quesito nos tropeços anteriores no Campeonato Brasileiro.

"Se pudesse escolher, escolheria como foi hoje. Menos oportunidades de gols e mais eficácia. Um ou dois gols já são suficientes para ganhar jogos em um campeonato tão competitivo como o Brasileiro", comentou o colombiano após a vitória no Orlando Scarpelli. O resultado fez o São Paulo ganhar cinco posições e chegar à terceira colocação.

A equipe tinha desperdiçado muitas chances nas duas rodadas anteriores, quando perdeu para o Atlético-MG e empatou com o Corinthians. As falhas de finalização levaram o treinador a cobrar mais eficiência nos chutes a gol e nesta quarta-feira, com poucos ataques o São Paulo resolveu o jogo e aos 25 minutos de partida já tinha feito 2 a 0.

A vantagem conquistada cedo fez o time diminuir o ritmo. "O time deles fez ajustes no intervalo e melhorou. Jogamos um futebol controlado no segundo tempo. Sustentamos a posse de bola, criamos e em uma cabeçada de Luis Fabiano, poderíamos ter feito o terceiro", afirmou.

Na próxima rodada a equipe vai enfrentar o Goiás, no Morumbi, sem o zagueiro Luiz Eduardo. O defensor recebeu o cartão vermelho. "É um desafio para nós se manter no G-4. No Morumbi somo um time forte, agora precisamos melhorar", disse o treinador.