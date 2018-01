Juan Carlos Osorio está na mira da seleção mexicana, diz jornal

O técnico Juan Carlos Osorio será convidado para assumir a seleção mexicana, de acordo com o diário AS. Osorio será procurado por uma comitiva da Federação Mexicana de Futebol para negociar para o cargo de técnico do país nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa de 2018.

"Algo concreto, não. Falo de futebol com muita gente. Existem pessoas que valorizam o meu trabalho, mas agora estou concentrado no São Paulo", disse o treinador em entrevista coletiva no Morumbi após a derrota para o Ceará, por 2 a 1.

O brasileiro Tuca Ferretti, finalista da Libertadores da América com o Tigres, comandará o time interinamente nos próximos quatro compromissos. Depois disso, a prioridade dos dirigentes, ainda de acordo com o AS, é contratar o técnico são-paulino.