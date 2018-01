Osorio prega respeito ao Vasco: 'É forte e será um adversário difícil'

O São Paulo poupou titulares diante do Avaí e já adiantou que sua prioridade na temporada é tentar conquistar a Copa do Brasil. Para isso, terá pela frente o Vasco na quarta-feira, no Morumbi, jogo no qual espera abrir uma boa vantagem para jogar com tranquilidade no Rio. Mas nada de menosprezar o adversário, entre os piores do Brasileirão. Juan Carlos Osorio prega respeito total aos cariocas e prevê uma dura batalha pela vaga.

“Para muitos, eles são fracos. Nada disso, são fortes, eu os respeito e digo que será um adversário muito difícil”, afirma o treinador, que não quer saber de menosprezo ao oponente.

Depois de dois tropeços contra rivais de menor potencial, casos de Chapecoense (empate sem gols em casa) e Avaí (derrota por 2 a 1), o lema é trabalhar mais e falar menos. E nem o fato de estar com um time completamente diferente, bastante reforçado, faz Osorio assumir um favoritismo.

Para o jogo de ida, o treinador terá as voltas de Rogério Ceni; Bruno, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos, Alexandre Pato, Luis Fabiano, Wilder... Será uma equipe diferente da que caiu na Ressacada. E, mesmo com pouco tempo de trabalho, ele confia no entrosamento. “As pessoas que veem os treinos diariamente, sabe que o entrosamento tem, trabalhamos todos os dias”, garante.

E com o grupo todo à disposição, Osorio não admite mais esbarrar nas fortes marcações. Ele imagina que o Vasco virá fechadinho e dá receitas para furar o possível bloqueio.

“Encaramos times que se defenderam muito atrás, e isso acontece no Morumbi ou mesmo fora. Muitos jogam recuados e temos de usar quatro ou cinco maneiras para penetrar: pelas bandas, pelos meias de ligação, por tabelinha, com chute de meia distância e com nossa linha ofensiva”, relacionou.