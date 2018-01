São Paulo relaciona Carlinhos, Bruno e Wesley para clássico

Com a presença de Luis Fabiano e uma série de novidades no treino deste sábado, o último antes do clássico contra o Corinthians deste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Carlos Osorio relacionou 19 jogadores para o duelo, entre eles Bruno, Wesley e Carlinhos, que podem voltar ao time.

No caso do atacante, o São Paulo conseguiu um efeito suspensivo junto ao STJD até ser marcado um novo julgamento no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O centroavante havia recebido dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho contra o Sport no dia 19 de julho, na Arena Pernambuco, e já cumpriu uma partida - diante do Cruzeiro. Além de sua volta, a lista de boas notícias na equipe do Morumbi para o clássico traz o retorno de alguns atletas importantes na estrutura da equipe.

O lateral-direito Bruno está recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o ala esquerda Carlinhos está novamente à disposição após se recuperar de um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda. Já Wesley, que sofreu trauma na região lombar, foi liberado pelo Departamento Médico após reunir condições de atuar no gramado com o elenco.

Para fechar a lista de novidades, o zagueiro Luiz Eduardo está relacionado pela primeira vez e poderá fazer a sua estreia. Com contrato até o final de 2015, o camisa 26 foi revelado pelo Uberlândia e já defendeu Guarani, XV de Piracicaba, Santa Cruz e Atlético-MG, além do clube chinês Chongqing FC. Nesta temporada, foi eleito o melhor zagueiro da Série A2 do Paulista jogando pelo São Caetano.

DESFALQUES

Mesmo com o retorno de bons jogadores, o técnico colombiano terá alguns desfalques. Alan Kardec, Denis e Daniel (cirurgias), Rodrigo Caio (tendinite no joelho esquerdo) e Wilder (reforço muscular), Thiago Mendes (suspenso pelo terceiro amarelo) e Alexandre Pato (questão contratual) não poderão encarar o Corinthians no Morumbi. Além deles, o jovem Boschilia foi liberado para definir a sua negociação com o Monaco, da França.

Confira a lista com os atletas do São Paulo relacionados para o clássico:

Goleiros - Rogério Ceni e Renan Ribeiro

Laterais - Bruno, Carlinhos, Auro, Reinaldo e Matheus Reis

Zagueiros - Rafael Toloi, Breno, Lucão, Edson Silva e Luiz Eduardo

Volantes - Hudson e Wesley

Meias - Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Centurión

Atacantes - Luis Fabiano e João Paulo.