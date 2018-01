Osorio revela busca por mais um reforço no elenco do São Paulo

O elenco do São Paulo deve ganhar mais um reforço nos próximo dias. O técnico Juan Carlos Osorio contou neste domingo, após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, pelo Brasileirão, que o clube sonda a contratação de mais um atleta do futebol brasileiro e que a tendência é não ter mais jogadores que sejam negociados e deixem a equipe.

"Estamos esperando um jogador mais, um brasileiro, para nosso time", limitou-se a dizer Osorio após o clássico, no Morumbi. O colombiano aproveitou a resposta para elogiar o coordenador técnico Milton Cruz por ter indicado a contratação de Luiz Eduardo. O zagueiro ex-São Caetano chegou sem custos ao clube, estreou contra o Corinthians, foi titular e para o técnico, teve boa atuação.

O defensor foi a mais recente aquisição do São Paulo. A outra veio por indicação de Osorio e é o colombiano Wilder Guisao. O atacante veio por empréstimo de um ano do Toluca, do México, e como estava em pré-temporada no ex-clube, ainda tenta adquirir a forma física ideal para estrear. O jogador acompanhou a delegação e foi ao Morumbi acompanhar o clássico com o Corinthians.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Osorio disse semanas atrás que a comissão técnica analisava vídeos de jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro apra procurar possíveis reforços. A diretoria tem poucos recursos para investir em contratações de peso e nos últimos dias negociou o meia Boschilia com o Mônaco. A transferência foi a sexta saída de jogador desde que o colombiano assumiu o comando, há dois meses. Antes deixaram o clube Denilson, Paulo Miranda, Souza, Jonathan Cafu e Dória.