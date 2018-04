Osorio se diz feliz com chance no São Paulo: 'Proposta tentadora'

O técnico Juan Carlos Osorio demonstrou nesta sexta-feira estar empolgado com a oportunidade para trabalhar no São Paulo e revelou ter recebido uma proposta muito tentadora do clube do Morumbi. O atual comandante do Atlético Nacional pode na semana que vem confirmar a mudança de equipe.

Em entrevista coletiva em Medellín, Osorio confirmou que a negociação com o São Paulo pode vingar. "De minha parte, falo por mim, por minha família, pelo meu povo, é muito gratificante que pensaram em mim. Estou pensando, o que me propuseram é muito tentador do ponto de vista profissional e esportivo", admitiu.

Osorio chamou a atenção do São Paulo principalmente no ano passado, quando eliminou o time no Morumbi na semifinal da Copa Sul-Americana. O colombiano tem diplomas de qualificação de estudos no futebol obtidos pelas associações de futebol da Holanda e Inglaterra, onde trabalhou como assistente técnico do Manchester City.

Mesmo procurado pelo Cruz Azul, do México, o colombiano se disse honrado pelas conversas com o São Paulo. Dirigentes do clube do Morumbi viajaram até Medellín para se reunir com o técnico. "Estamos conversando. Da parte deles, um bom clube, um clube com história, um dos maiores da América do Sul. Acredito que o futebol brasileiro é um dos dois, três melhores do mundo. É um trabalho como uma responsabilidade enorme", destacou.