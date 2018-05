Osvaldo celebra fase e aprova quarteto ofensivo do São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Osvaldo foi um dos destaques do São Paulo na conquista da Copa Sul-Americana em 2012, mas também passou por impressionante queda de rendimento no ano passado. Questionado, deu a volta por cima nesta temporada e conquistou a confiança do técnico Muricy Ramalho, tanto que foi mantido entre os titulares mesmo com a chegada de Alexandre Pato ao clube.

Ao comemorar 27 anos nesta sexta-feira, ele celebrou o seu bom momento em 2014, inclusive fora de campo, após ser pai. "As coisas estão caminhando bem novamente pra mim. Estou feliz pelo meu momento e vivendo coisas boas fora do futebol. Conseguimos a classificação na Copa do Brasil, a equipe mostrou uma melhora muito boa e isso me deixou ainda mais contente", afirmou.

Osvaldo elogiou o quarteto formado com Pato, Paulo Henrique Ganso e Luis Fabiano e acredita que eles podem ter sucesso juntos no Campeonato Brasileiro. "Essa formação ofensiva foi bem no jogo contra o CSA, e fizemos o que o Muricy pediu. Acho que o nosso time está no caminho certo para brigar por títulos novamente e dar alegrias ao nosso torcedor", finalizou.

Em 2014, Osvaldo tem três gols marcados em 17 partidas disputadas pelo São Paulo. E o atacante afirmou que se vê como um dos jogadores mais experientes no clube. "Me sinto um cara maduro e experiente, porque também tenho passagens pela Europa e Emirados Árabes. Além disso, fui convocado para a Seleção Brasileira e isso conta bastante no currículo. Estou no meu terceiro ano de clube e me sinto muito bem. Apesar de ter só 27 anos, já posso dizer que sou um cara realizado", acrescentou.