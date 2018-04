Osvaldo espera pelo fim do jejum de gols na quinta-feira pela Libertadores

SÃO PAULO - Sem marcar um gol há mais de dois meses pelo São Paulo, o atacante Osvaldo espera que a situação mude na quinta-feira, quando o time recebe o Atlético-MG no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A última vez que o atleta balançou as redes foi contra o The Strongest, em 28 de fevereiro, na vitória por 2 a 1 no Morumbi. Desde então, passou em branco quando entrou em campo. “Algumas partidas eu fui poupado e também teve convocação para a seleção brasileira. São dois meses de jejum, mas estou tranquilo em relação a isso”, diz.

Osvaldo se apoia no fato de que tem sido um dos principais assistentes da equipe na temporada. Só neste ano ele já deu oito gols de bandeja para os companheiros e garante que ser o “garçom” da equipe o deixa bastante satisfeito. “Venho participando dos gols do time e esse jejum não me abala. De qualquer forma, espero acabar com ele na quinta-feira, pois fazer gols em partidas decisivas é sempre bom”, avisa.

No ataque ele terá ao seu lado Aloísio, que é o substituto de Luis Fabiano, suspenso. Para Osvaldo, a entrada do reserva não fará muita diferença em termos de esquema e posicionamento em campo. “Taticamente não muda nada. O Luis Fabiano é um jogador mais de área, já o Aloísio volta mais para buscar o jogo. Mas eles têm características parecidas e espero que o Aloísio possa estar iluminado”, afirma.

De olho nos duelos desta semana, os jogadores vão se concentrar dois dias antes que o normal, tanto para o confronto de quinta diante do Atlético-MG quanto para o de domingo contra o Corinthians.