Osvaldo minimiza inexperiência na Libertadores

SÃO PAULO - Muito perto da classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo aposta alto em um jogador que nunca participou do torneio para ter êxito na luta pelo seu quarto título da competição.

Titular absoluto e com a confiança do técnico Ney Franco, o atacante Osvaldo está vivendo a sua primeira experiência na Libertadores, mas garantiu que a última Copa Sul-Americana, vencida pelo clube do Morumbi, foi fundamental para que ele não se sentisse pressionado no primeiro jogo com o Bolívar, pela fase preliminar, na última quarta-feira.

"Sul-Americana é muito parecida com a Libertadores, são as mesmas equipes praticamente. No ano passado já deu para ver como é disputar uma competição sul-americana, como é a pegada, a pressão. Agora temos o jogo da volta contra o Bolivar e vamos atrás dessa classificação", disse.

Com boa atuação, Osvaldo abriu o caminho para a goleada do São Paulo por 5 a 0 sobre o Bolívar ao abrir o placar da partida. Agora, o time pode perder por até quatro gols de diferença no jogo de volta, nesta quarta, mas o atacante pede concentração para o time não ser surpreendido em La Paz.

"Consegui ir bem contra o Bolívar no Morumbi e fiz meu primeiro gol na Libertadores, foi um belo gol. Nosso time inteiro está de parabéns pela boa partida que fez e também pelo resultado. Temos de manter essa pegada, pois sabemos que lá na Bolívia será um jogo difícil", afirmou.