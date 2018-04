Osvaldo mira redenção após longo jejum no São Paulo

SÃO PAULO - A última vez que Osvaldo balançou as redes foi no dia 28 de fevereiro, contra o The Strongest, na Copa Libertadores. De lá para cá, foram 44 jogos que tiraram o atacante do São Paulo da condição de melhor jogador do time para mergulhá-lo numa seca sem fim e fazê-lo terminar 2013 visto como uma peça dispensável.

Mas o ano começou com ar promissor depois de Muricy Ramalho escalá-lo entre os titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Marília no primeiro jogo-treino do ano. Osvaldo não marcou, mas recebeu do treinador o recado de que é peça importante e agora espera recompensar a expectativa com a volta das boas atuações e, claro, dos gols.

"Oscilei bons e maus momentos, mas toda a equipe viveu momentos assim. Estou feliz com a oportunidade de começar como titular. Estou tranquilo e deixei claro que quero continuar no São Paulo para mostrar meu futebol, que é meu maior objetivo. O Muricy tem me dado muita confiança e só posso agradecer", afirmou.

As péssimas atuações despertaram o interesse de diversos clubes do Brasil, mas a diretoria resolveu segurá-lo e aposta na sua recuperação. Osvaldo, que chegou a ter propostas do exterior no auge de sua passagem pela equipe tricolor, quer mostrar que a decisão de mantê-lo foi a melhor.

"Tivemos uma conversa com o Muricy, ele chegou no segundo semestre (de 2013) e não deu para trabalhar a equipe porque estávamos na zona de rebaixamento. Terminei o ano em baixa, mas estou me cobrando muito para dar a volta por cima e ajudar a dar alegrias à torcida", enfatizou.