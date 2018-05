Osvaldo pede São Paulo produtivo na pausa para Copa do Mundo

SÃO PAULO - O Campeonato Brasileiro irá parar por um mês para a disputa da Copa do Mundo, e os clubes alternarão o descanso aos jogadores com amistosos e trabalhos de intertemporada. A esperança dos jogadores do São Paulo é que, dessa vez, o período seja realmente produtivo e o time consiga voltar melhor para as outras 29 rodadas que faltarão.

No ano passado o São Paulo entrou no recesso para a Copa das Confederações entre os primeiros colocados, mas foi justamente na volta da pausa que entrou em colapso que custou o cargo de Ney Franco e Paulo Autuori e quase levou o clube à Série B. Desta vez, a expectativa é de um filme diferente no Morumbi.

"Tivemos essa parada no ano passado. É estranho porque paramos um mês e sentimos falta dos jogos. Quando voltarmos, temos que manter a mesma pegada e levar a sério. Precisamos entrosar rápido para, quem sabe, buscar esse título", afirmou Osvaldo.

Por "entrosar rápido" entende-se a necessidade de que ele, Ganso, Pato e Luis Fabiano consigam balancear o poderio ofensivo da formação - que tem sido treinada por Muricy desde a eliminação no Paulista - com uma marcação que não deixe o time exposto na defesa.

Osvaldo admite que ainda falta chão para o esquema ser mais eficaz e seguro, mas pontua que os atletas estão cientes da responsabilidade de cada um para que a formação vingue. "Queremos nos entrosar ainda mais; sabemos que temos um dever de marcação muito grande também. Temos responsabilidade de ajudar os meias, os volantes e a defesa como um todo. Temos que aprimorar a parte tática para crescermos cada vez mais", ponderou.

Nessa tarde a equipe volta a campo para fazer um jogo-treino contra o Mauaense para dar mais ritmo de jogo aos atletas antes da estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, contra o Botafogo, no Morumbi.